Vergewaltiger getötet: Frau drohen 6 Jahre Haft

Was war geschehen? In der Tatnacht war die Alleinerzieherin zuvor mit einem guten Freund etwas trinken gewesen. Ein Mann, den sie vom Sehen kannte, habe ihr angeboten, sie nach Hause zu begleiten. Dort habe er Roxana um einen Schlafplatz für die Nacht gebeten. Roxana vertraute dem Mann und wies ihn an, auf einer Matratze zu schlafen. Später aber sei der Mann in ihr Bett geklettert und habe sie vergewaltigt.