Gewinnt Pep mit City endlich die Champions League?

100. Sieg für Guardiola

Wie schon vor zwei Jahren ist Englands Meister auch am 10. Juni in Istanbul Favorit. 23 Pflichtspiele hat die Guardiola-Elf zuletzt nicht verloren und dabei 19 Siege gefeiert. City hat die beste Offensive und die beste Defensive in der Königsklasse, ist seit 26 CL-Heimspielen ungeschlagen und es war der 100. Sieg für Guardiola als Trainer in der Königsklasse. Dazu kommt: Sogar das Triple ist heuer möglich.