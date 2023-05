Manchester City gegen Real Madrid ab 21 Uhr LIVE

ManCity träumt vom Triple

Denn die „Citizens“ von Pep Guardiola empfangen die Truppe von Carlo Ancelotti mit dem Triple-Traum im Hinterkopf, sind in einer ausgezeichneten Form. 22 Pflichtspiele hat die Guardiola-Elf zuletzt nicht verloren und dabei 18 Siege gefeiert. In der Premier League ist die erfolgreiche Titelverteidigung eigentlich nur mehr Formsache, ein Sieg aus drei Partien benötigen die „Skyblues“ noch. Im FA-Cup-Finale wartet am 3. Juni das Derby gegen Manchester United im Wembley Stadium. Genau eine Woche später soll im Champions-League-Endspiel in Istanbul dann zum ersten Mal die Krönung in der „Königsklasse“ erfolgen.