Preise im Supermarkt beginnen zu sinken

Leben in Österreich weiterhin teuer

Trotz der günstigeren Preise bleiben die Lebenserhaltungskosten in Österreich immer noch hoch, um 9,7 Prozent höher als im Vorjahr. Die wichtigsten Preistreiber waren Wohnen, Energie, Restaurants und der Nahrungsmitteleinkauf, zeigen die am Mittwoch veröffentlichten Daten der Statistik Austria.