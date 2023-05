Finanzkompetenz spielerisch lernen

Deshalb will die Arbeiterkammer hier ansetzen und die Finanzkompetenz der Menschen schon in jungen Jahren massiv stärken. Erreicht werden soll dies mit dem Projekt „Dein Leben – deine Entscheidung“. In dessen Rahmen wird die Entwicklung eines von Three-Coins programmierten App-basierten Smartphone-Spiels gefördert, durch das die Nutzer wichtige Informationen zu den Themen Inflation, Auskommen mit dem Einkommen und Arbeitnehmerrechte erhalten. „Es ist wichtig, dass die Menschen auch darauf sensibilisiert werden, Schuldenfallen zu vermeiden“, weiß AK-Präsident Gerhard Michalitsch.