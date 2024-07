Anmeldungsrekord an Joseph Haydn Privathochschule

Künstlerisch und pädagogische Studienrichtungen

Angeboten werden vier Studiengänge: Bachelor- und Masterstudien, jeweils in künstlerischen und pädagogischen Studienrichtungen. Studierende aus 37 Ländern und Mitarbeiter aus zehn Nationen zeigen den internationalen Charakter der Hochschule. Im vorigen Studienjahr haben 45 Studenten ihr Studium an der JHP abgeschlossen. Im September finden weitere Aufnahmeprüfungen für Spätentschlossene statt. Die Anmeldefrist endet am 31. Juli. Infos unter www.jhp.ac.at