Schlampigkeit mit AKM: Lokalchef vor Gericht

Volle Verantwortung trotz „Vollstress“ bei Arbeit

Er sei schlicht und einfach „im Vollstress gewesen“, weshalb „das mit den Musikstücken passiert sein kann“, führte er aus. Er selbst sei jedenfalls sehr beschäftigt in der Küche gewesen, während an der Theke wohl ein Mitarbeiter die Musik abgespielt habe. „Als Geschäftsführer bin ich aber natürlich dennoch dafür voll verantwortlich“, sagte der Gastronom. Den vorgeladenen Zeugen, der an besagtem Abend im Lokal war und die Musikstücke hörte, brauchte es aufgrund des Geständnisses des Pizzeria-Betreibers nicht mehr.