Trans-Schauspieler Elliot Page posiert oben ohne

Früher war die Dysphorie im Sommer besonders ausgeprägt. Schichten tragend und ach so verschwitzt - ständig nach unten schauend, mein übergroßes T-Shirt nachjustierend. Es fühlt sich jetzt so verdammt gut an, in der Sonne zu baden, ich hätte nie gedacht, dass ich das erleben könnte, die Freude, die ich in meinem Körper fühle. Ich bin so dankbar für das, was mir die geschlechtsangleichende Medizin ermöglicht hat, und ich freue mich darauf, bald mehr von meiner Reise zu erzählen. #transfreude

kommentiert er seinen Post.