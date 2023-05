Weniger Kundschaft auf teurem Pflaster

Kaum Sanierungen, wenig Parkplätze in der Altstadt

Aber nicht nur die Mieten sind das Problem. „Die Atmosphäre in der Innenstadt wird von Jahr zu Jahr schlechter“, klagt Wagner. „In der Getreidegasse wird seit zehn Jahren nichts mehr gebaut oder verbessert. Die Atmosphäre verliert sehr.“ Das ist auch der Eindruck von Unternehmerin Julia Gehmacher. „Ich habe das Gefühl, dass Salzburg an einem Wendepunkt steht“, sagt sie. „Es kann in eine gute oder in eine schlechte Richtung gehen.“