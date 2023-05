Hallstatt zieht Notbremse, Holzzaun wurde abgebaut

Nun soll Plakat kommen

„Das Problem beschäftigt uns seit vielen Jahren. Selbst die Anwohner sind sich nicht einig, was man machen soll“, so Scheutz. Nun will man sich eine andere Lösung überlegen. „Vielleicht machen wir ein Plakat, wo steht ,Wir wohnen hier‘, damit die Touristen wissen, dass sie sich hier in einem Wohngebiet befinden“, grübelt Scheutz. Natürlich soll die Information auch in Englisch auf dem Banner stehen. Denn unter den mehr als einer Million Besuchern, die den 800-Einwohner-Ort im Jahr besuchen, sind viele Asiaten.