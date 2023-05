Traum vom Luxusschlitten brachte Pärchen in U-Haft

Ein 32-jähriger in Tirol geborener Serbe und seine Lebensgefährtin (35) erschlichen sich mit gefälschten Ausweisen einen Kredit für einen Porsche sowie Geld von der Bank. Doch dann gerieten sie offenbar in die Fänge von Erpressern. Nun mussten die beiden in Innsbruck vor Gericht Platz nehmen.