Tote in Tiefkühlraum von Fastfood-Lokal gefunden

Im US-Bundesstaat Louisiana untersucht die Polizei den rätselhaften Tod einer Mitarbeiterin der Fastfood-Kette „Arby‘s“. Die Leiche der Frau war im Tiefkühlraum eines Restaurants in der Kleinstadt New Iberia gefunden worden. Ein Polizist erklärte in einer ersten Reaktion, der Todesfall sei „verdächtig“.