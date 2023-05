MotoGP in Le Mans: Das Rennen ab 14 Uhr LIVE

Denn da reichten 13 Runden, um gleich einige Geschichten zu schreiben: Der Spanier Jorge Martin feierte den ersten Sprintsieg seiner Karriere, setzte sich mit der Pramac-Ducati früh an die Spitze und hielt danach die Konkurrenz souverän in Schach. Dahinter entpuppte sich einmal mehr Brad Binder auf KTM als Sprintspezialist. Der fulminant von Platz 10 gestartete Südafrikaner nützte ein Duell zwischen Marc Márquez und Pecco Bagnaia, um als Lachender Dritter an beiden vorbei auf Platz zwei vorzustechen, ist nun in der WM erster Verfolger von Bagnaia. „Ich wusste, wie wichtig der Start ist, habe alles reingelegt“, freute sich „Brad Sprinter“ - und schickte auch gleich eine Warnung an die Konkurrenz nach: „Wir können im langen Rennen einen noch besseren Job machen!“