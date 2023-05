„Mit meiner Erfahrung würde ich es anders machen“

Philipp Schörghofer wurde am 20. Jänner 1983 in Salzburg geboren und wuchs in Filzmoos auf. Während seiner Karriere gelang Schörghofer unter anderem ein Weltcupsieg und 2x Gold bei einer Ski-WM. Im Frühjahr 2019 verkündete er seinen Rücktritt vom Skirennsport. Seitdem baute er sich neue Karrieren auf, ist als Unternehmer, Kommentator, Moderator und Testimonial tätig. Schörghofer ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.