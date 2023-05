Nächster wichtiger Admira-Sieg im Abstiegskampf

Die als 12. ebenfalls noch um den Klassenverbleib bangenden Dornbirner gingen durch Felix Kerber (6.) aus einem Foul-Elfmeter in Führung, Jakob Tranziska (33.) glich aber noch bis zum Pausenpfiff aus. In der zweiten Halbzeit traf George Davies in der 68. Minute nach schöner Vorarbeit von Angelo Gattermayer entscheidend für die Admira. Die Schlussoffensive der Vorarlberger blieb wirkungslos.