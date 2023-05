Servicepauschale bringt die Leser auf die Palme

Christian M. will dem Naschmarkt für immer den Rücken kehren. Mit Freunden wollte er - wie berichtet - in einem Lokal Geburtstag feiern. Die böse Überraschung: „Uns wurde der Service in Rechnung gestellt. Trinkgeld soll ja immer auch die Zufriedenheit widerspiegeln. Für einen 08/15-Service, wo man aufstehen muss, um den Kellner zu suchen, zehn Prozent zu verlangen, ist reine Abzocke.“ Der Chef des Lokals fühlt sich im Recht: „Die Österreicher sind nicht gewohnt, zehn Prozent Trinkgeld zu geben. Unsere Mitarbeiter leben aber davon. Wir weisen in der Karte darauf hin, und wenn ein Gast reklamiert, dann nehmen wir den Posten von der Rechnung.“