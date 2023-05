Autogrammjäger sammelte bereits 30.000 Andenken

„Wenn ich euch alles zeige, brauchen wir ein paar Tage.“ Mit diesen Worten empfängt Helmut Maurer die „Krone“ in seinem Haus in Söding. Der Weststeirer ist leidenschaftlicher Sammler und hat in seinen 67 Lebensjahren einen unglaublichen Schatz an Autogrammen und Andenken zusammengetragen, den er uns an diesem Tag präsentiert: Im Keller stoßen wir schon nach wenigen Metern auf einen von Michael Schumacher signierten Rennautoreifen.