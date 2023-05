Wen die Buchmacher in Liverpool vorne sehen

Länderjurys häufig mit eigenen Akzenten

Beim Finale kommt, anders als in den Vorrunden, die Hälfte der Stimmen von den Länderjurys. Und die setzen bekanntlich immer wieder auch ganz eigene Akzente. Es bleibt also spannend. Mitzuverfolgen live in ORF 1 ab 21 Uhr.