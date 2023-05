Teya & Salena dürfen den Song Contest eröffnen

Auch Deutsche lieben „Who the Hell is Edgar?“

Denn der Song wie die Performance von Teya & Salena kam am Donnerstag im zweiten Semifinale einfach wahnsinnig gut an. So gut, dass selbst unsere deutschen Nachbarn, die uns in Sachen ESC-Zusammenhalt in der Vergangenheit gerne mal mit Ignoranz gestraft hatten, am Freitag ein wahres Loblied auf unsere Song-Contesterinnen starteten. Ob es heuer etwa viele „Poe, Poe, Poe-ints“ aus Germany gibt?