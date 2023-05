Die Deutschen mögen Teya & Salena richtig gern!

„Fantastisches Lied“ im Balladentüll

So schreibt etwa der „Spiegel“ nach dem Finaleinzug der beiden am Donnerstagabend nicht uncharmant: „Aus dem Balladentüll ragen am Ende zwei Beiträge besonders hervor: Die sehr souverän performenden Österreicherinnen Teya & Salena, die in ihrem semantisch äußerst schnittfesten, fantastischen Lied ,Who The Hell Is Edgar?‘ vorgeblich vom Geist des Schriftstellers Poe besessen sind, weil Frauen ja immer der männlichen Einflüsterung bedürfen, um Bedeutendes zu schaffen, und nebenbei noch Kritik an Spotifys Minimalstvergütung für gestreamte Musik unterbringen: ,Zero dot zero zero three‘, also 0,003 Euro, gibt es da pro Abruf. Und die Australier Voyager, die mit aufgeräumtem Metal und einem deutschstämmigen Sänger aus Buchholz in der Nordheide ins Finale einziehen.“