Ärger bei City-Coach Guardiola wegen Song Contest

Kaum Regeneration im Endspurt

Den Luxus, im Endspurt der Meisterschaft kräftig durchrotieren zu können, hat Guardiola also nicht. Dennoch könnten ausgewählte Schlüsselspieler am Wochenende für Mittwoch geschont werden und andere zum Zug kommen. So etwa in der Offensive wieder Riyad Mahrez, der in den vergangenen drei Spielen für City vier Assists beigesteuert hat. „Wir spielen für alle Wettbewerbe“, sagte der Spanier. „Man muss umschalten und sich anpassen. Es gibt noch vier Spiele in der Premier League und es ist wirklich wichtig, dort zu sein und unser Schicksal in den Händen zu halten.“