Hüter unserer Tracht ist ein „steinreicher“ Mann

Er ist ein echter, eingefleischter Trachten-Profi, der Hubert Fink. Seit hundert Jahren bereits befasst sich seine Familie mit steirischem „G’wandl“. „Ich selbst bin schon als Knirps immer in der Schneiderstube gesessen, hab die Stoffe gefühlt und die Nadel in der Hand gehalten“, denkt der 68-jährige Gratkorner gerne an Kindertage zurück. Für ihn war es gar keine Frage, dass er in die Fußstapfen von Papa und Opa, aber auch von Großmutter und Tante tritt.