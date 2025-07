Festival La Strada erzählt vom Leben auf der Alm

Mit dem Dachstein setzt sich La Strada seit 2021 intensiv auseinander. Im vergangenen Jahr erreichte das Projekt „Signal vom Dachstein“ seinen Höhepunkt und heuer klingt er in zwei Produktionen des Festivals noch nach. So hat sich das Kunstlabor Graz intensiv mit dem weiblichen Erbe befasst und zeigt in der Naturkundesammlung im Joanneumsviertel noch bis Sonntag eine Videoinstallation mit in der Ramsau gesammelten Material.