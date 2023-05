Erderwärmung im Ländle besonders arg

Heißer als in anderen Regionen

Die Autoren des Klimaberichts, der vom Bundesministerium für Klimaschutz, der Universität für Bodenkultur in Wien und der Zentralanstalt für Meteorologie herausgegeben wird, weisen zudem darauf hin, dass die Erderwärmung in Vorarlberg wie im gesamten Alpenraum weit kräftiger zuschlägt als in anderen Regionen.