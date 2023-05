Meloni: Traditionelle Familie statt Gender-Kultur

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni hat sich am Freitag - im Beisein von Papst Franziskus - für die traditionelle Familie und gegen die Gender-Kultur ausgesprochen. „Wir wollen in einer Nation leben, in der Elternsein nicht aus der Mode kommt, sondern ein gesellschaftlich anerkannter Wert ist. Wir wollen die Schönheit des Elternseins wiederentdecken“, sagte Meloni.