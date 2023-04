Neue Asyl-Welle aus Italien droht

Mehr als 600 Menschen wurden alleine am vergangenen Wochenende von der italienischen Küstenwache im Mittelmeer von einem in Seenot geratenen Fischerboot gerettet. Ein lebensgefährlicher Einsatz bei schwierigen Wetterbedingungen in der maltesischen Such- und Rettungszone südlich von Sizilien. Die illegalen Migranten wurden von Schiffen der italienischen Marine sowie der EU-Grenzschutzagentur Frontex aufgenommen und in mehrere italienische Häfen gebracht.