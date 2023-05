Zahl der Schüler wird um eine Million schrumpfen!

„Die Auswirkungen des Geburtenrückgangs auf die Schulen und das Bildungswesen sind deutlich sichtbar“, sagte Valditara in einer Videobotschaft an die Teilnehmer einer Konferenz zum demografischen Rückgang, die derzeit in Rom stattfindet. Die Zahl der Schüler werde in Italien von 7,4 Millionen im Jahr 2021 auf etwas mehr als 6 Millionen im Schuljahr 2033/34 sinken.