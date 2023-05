Betrunkener ließ mehrfach Polizei antanzen

„Ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich schätze die Arbeit der Polizei. Ohne deren Einsatz würde es ja zugehen wie bei Räuber und Gendarm“, so der Angeklagte in der gestrigen Verhandlung am Landesgericht Feldkirch. Dass er am Abend des 8. November gleich siebenmal die Nummer des Polizeinotrufs gewählt hat, erklärt er so: „Ich war erst vor kurzem in meine Wohnung eingezogen. Da wurde ich ständig von irgendwelchen Leuten belästigt. Immer klopfte jemand an die Tür. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Dann die eigenen Probleme, meine Arbeitslosigkeit, kein Geld. Also trank ich mehrere Gläser Rum, um meine Gefühle zu betäuben.“