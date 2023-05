Eintracht-Boss zu Glasner: „Damit muss ich leben!“

Sport-Vorstand Markus Krösche vom deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat die für das Saisonende angekündigte Trennung von Trainer Oliver Glasner verteidigt. „Wenn du in meiner Position bist, wirst du immer unbequeme und unpopuläre Entscheidungen treffen müssen. Du wirst auch immer Leute vor den Kopf stoßen. Aber damit muss ich leben, das ist in meiner Job-Beschreibung mit dabei“, sagte Krösche am Mittwoch mehreren Frankfurter Medien.