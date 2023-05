Offiziell! Glasner-Aus bei Eintracht Frankfurt fix

„… nach all den Spekulationen …“

Schon seit Monaten war über die Trainerfrage in Frankfurt diskutiert worden. Ein Vereinsangebot über eine mögliche Verlängerung hatte Glasner vor Monaten nicht angenommen. „Wir sind der Auffassung, dass nach all den Spekulationen und auch aufgrund der in den letzten Wochen und Monaten aufgekommenen Unruhe rund um die Trainerpersonalie nun Klarheit in der Zukunftsfrage wesentlich ist, um den Fokus von Trainer und Mannschaft komplett auf die Saisonziele und das Pokalfinale zu richten“, sagte Sportvorstand Markus Krösche in der Mitteilung.