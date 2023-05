Nach Wut-PK: Eintracht-Boss watscht Glasner ab

Glasners Zukunft offen

Wie Hellmann erläuterte, habe sich Glasner später entschuldigt. „Das ist auch in Ordnung. Aber wir müssen bei der großen Linie bleiben und es ist ein Zeichen für mich, dass wir uns mehr mit uns selbst beschäftigen, als mit der Aufgabe, die wir haben.“ Hat die Wutrede eine Auswirkung auf Glasners Zukunft bei der Eintracht? „Das ist nicht der Maßstab, ob ein Trainer bleibt oder nicht. Das ist eine Undiszipliniertheit, von der wir uns in den letzten Wochen auf dem Platz und an anderer Stelle einige geleistet haben. Das passt in der Summe in ein Gesamtbild, da müssen wir schleunigst wieder in die Spur kommen.“