Anwalt: „Trump macht weiter, wie er es immer tut“

Nicht einmal drei Stunden haben die Geschworenen am Dienstag gebraucht, um zu dem Schluss zu kommen, dass Donald Trump eine Frau sexuell missbraucht hat. Die Autorin E. Jean Carroll wirft ihm vor, sie Mitte der 90er-Jahre in der Umkleidekabine eines New Yorker Nobelkaufhauses vergewaltigt zu haben. Strafrechtlich sind die Vorwürfe verjährt, doch zivilrechtlich konnte die heute 79-Jährige gegen den ehemaligen Präsidenten vorgehen. Sie verklagte ihn wegen Körperverletzung und Verleumdung. Trump streitet die Vorwürfe ab und warf Carroll vor, zur Eigenvermarktung Lügengeschichten zu erfinden.