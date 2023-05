Opferstockdiebe machten vor Dompfarre nicht Halt

Vollgepumpt mit Drogen

Vollgepumpt mit Drogen versuchen sie ihr Glück, werden jedoch von Besuchern gestört. Man versucht es in einem zweiten Anlauf und scheitert mit dem Werkzeug am Opferstockschloß. Doch allein an der Ausrüstung liegt es nicht: Auch die Drogen zeigen Wirkung, wie später auf dem Video zu sehen sein wird