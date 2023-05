Brandneue Bücher für die ersten Frühlingstage

Irgendwohin und zurück - Heinrich Thaler, EDITION ROESNER

Das Tagebuch des jungen Othmar aus Baden bei Wien führt uns hinein in eine schreckliche Zeit und in ein raues Leben. Denn durch Hitlers Krieg verschlägt es ihn, der gerade erst maturiert hatte, an die Ostfront. Sein eben begonnenes Medizinstudium bewahrt ihn vor dem Dienst mit der Waffe und rettet so wohl sein Leben. Schwer erkrankt führt ihn das Schicksal am Ende des Krieges quer durch Österreich nach Bad Gastein, später nach Innsbruck und schließlich zurück in seine geliebte Heimatstadt Baden, die er von der Roten Armee schwer zerstört vorfindet. Heinrich Thaler hat aus den Aufzeichnungen eines nahen Verwandten ein packendes und erschütterndes Buch geformt.