Gnadenlos! Krebs rafft Basketballer mit 28 dahin

„Alexandros hat tapfer gegen eine Krankheit gekämpft, die sich am Ende als unbesiegbar erwiesen hat. Die Mitglieder des Vorstands […] und Präsident Evangelos Liolios sprechen den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen ihr aufrichtiges Beileid aus. Worte können den Schmerz in diesem Moment nicht lindern. Ruhe in Frieden“, kondolierte der griechische Basketball-Verband.