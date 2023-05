Raaberbahn-Züge sparen Strom durch „Schlafmodus“

Deutlich geringerer Energieverbrauch

Jetzt bekommen die Züge einen echten „Schlafmodus plus“. Die Vorteile: Pro Fahrzeug werden ca. 105 Kilowattstunden Strom in acht Stunden gespart - je nach Temperatur und Wetter. Für die gesamte Flotte sind es pro Jahr rund 450.000 Kilowattstunden. „Das ist vorteilhaft für den Klimaschutz, aber auch wirtschaftlich gesehen, angesichts der aktuellen Energiepreise“, so Hanna Dellemann, Generaldirektorin der Raaberbahn in Österreich.