Messerangriff: Bursch steigt mit Stichwunde in Bus

Ein junger Mann (19) ist in der Nacht auf Montag in Wien-Penzing mit seiner Freundin von zwei Jugendlichen angepöbelt und danach mit dem Messer angegriffen worden. Der Bursch trug einen Einstich am Rücken davon, den er zunächst wohl im Schock gar nicht gleich bemerkte. Er stieg mit seiner Begleiterin sogar noch in einen Linienbus ein.