Bunte Socken und eine wichtige Mission

Eine weitere Leidenschaft von Christopher Schöpf ist der Fußball. Viele Jahre als Spieler am Feld hat er nun beim FC Lauterach die Obmann-Position inne. Auch im Vereinsleben hegt er große Ambitionen. In den nächsten Jahren soll in Lauterach nämlich ein Ausbildungszentrum entstehen: „Mein Hobby hat sich so zum zweiten Job entwickelt.“ Ob Christopher Schöpfs Tag tatsächlich auch nur 24 Stunden hat, bleibt da wohl ein Rätsel.