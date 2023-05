Teuerung: Damoklesschwert über jedem zehnten Wirt

Preissteigerungen an die Kunden nicht übertragbar

In der Folge macht sich ein „neues Wirtshaussterben“ breit. Lokalbetreiber schließen, weil sie die gestiegenen Kosten nicht in dem Ausmaß an die Gäste weitergeben können, der wirtschaftlich wäre. „Und bevor sie in den Konkurs gehen, sperren viele Wirte zu. Vor allem Miet- und Pachtbetriebe sind davon enorm betroffen“, weiß der Experte. Auch wenn Profis der Wirtschaftskammer Beratungsgespräche mit Betroffenen durchführen, ist laut Pulker heuer und im kommenden Jahr noch mit einem gewaltigen Knall zu rechnen. „Wir gehen davon aus, dass es noch viele erwischen wird. In ganz Österreich muss man leider davon ausgehen, dass über jedem zehnten Gastwirt ein Damoklesschwert schwebt.“