KPÖ will flächendeckende Kandidatur für Landtag

Morgenröte unter dem Zeichen von Hammer und Sichel - so lässt sich der Status quo der KPÖ in Niederösterreich wohl treffend beschreiben. „Nach der Wahl in Salzburg gibt es derzeit viele Anfragen von Menschen, die aktiv werden wollen“, schildert Christiane Maringer. Die Landessprecherin der Kommunisten weiß auch, woher der linke Aufwind weht: „Dort, wo wir in der Kommunalpolitik für die Leute da sind, stellen sich auch bei Regionalwahlen Erfolge ein.“ Wie eben kürzlich in Salzburg. Und am 29. Jänner dieses Jahres auch schon in Fischamend. In der Stadt im Bezirk Bruck an der Leitha fuhr die KPÖ - von der breiten Öffentlichkeit völlig unbeachtet - bei der NÖ-Landtagswahl 6,1 Prozent der Stimmen ein.