Keine Absage! „Volle Action“ am Neusiedler See

Das zweite Wochenende beim Surf Opening in Neusiedl am See hat voll Fahrt aufgenommen. „Die Feststellung ist mir wichtig: Unser Event ist nicht abgesagt, es gibt keine Einschränkung“, sagt Geschäftsführer Georg Kloibhofer im Gespräch mit krone.at-Sportchef Michael Fally am Dach der „Krone“-Redaktion am Strandgelände. „Ich brauche auch nichts schönreden“, sagt Kloibhofer: „Dass im See wenig Wasser im See ist, wissen wir alle, aber für uns sind die Bedingungen bestens. Es gibt volle Action.“