Der Große Preis der Niederlande – ab 15 Uhr LIVE

Mercedes hatte sich zuletzt mit drei Siegen in vier Rennen vor der Sommerpause zurückgemeldet. In Zandvoort mussten die Silberpfeile vorerst hadern. Spa-Sieger Lewis Hamilton scheiterte überraschend im zweiten Qualifying-Segment (12.). Der Rekordweltmeister wurde zudem nach einer Behinderung gegen Perez um drei Plätze in der Startaufstellung zurückgereiht. Schwach präsentierten sich auch die Ferraris. Charles Leclerc musste mit Platz sechs (+0,909) hinter Sergio Perez (Red Bull) vorliebnehmen, Carlos Sainz schied als 11. in Q2 aus.