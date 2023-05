Austria Klagenfurt gegen LASK ab 14.30 Uhr LIVE

Mit dem Aufstieg ins Oberhaus und dem zweimaligen Einzug in die Meistergruppe in zwei Jahren sei mehr als ein Funke entfacht worden. „Aber die Leute sollten den Funken auch mal aufnehmen. Es gibt einen treuen Kern, aber der Zuwachs stagniert leider“, monierte Imhof. Ähnliche Szenen wie beim Cup-Endspiel würde Imhof, der Deutsche steht laut Medienberichten vor einem Wechsel zum deutschen Zweitligisten Sandhausen, gerne bei den Klagenfurt-Spielen sehen. „Natürlich sind wir neidisch darauf, das würden wir auch gerne so erleben bei unseren Heimspielen.“