Woitschack packt über Mross und seine Neue aus

Im November verkündeten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack überraschend ihr Ehe-Aus. Was niemand wusste: Schon länger kriselte es in der Beziehung des Schlager-Traumpaares. „Leider ist er während unserer Ehe immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen“, so die Sängerin über ihren Ex. „Ich habe das irgendwann nicht mehr ertragen.“