Schuld am Ehe-Aus? Jetzt packt Mross-Freundin aus

Mross und Luginger schmieden Zukunftspläne

Mittlerweile planen Mross und Luginger auch schon die gemeinsame Zukunft, wie sie ausplauderten. „Wir sind in mein altes Haus zusammengezogen“, so Mross. Weil er dieses aber schon verkauft habe, sind sie gerade auf der Suche nach etwas Neuem, das dann „etwas kuscheliger“ sein soll. „Ich will einen Neuanfang. Das Kapitel ist mit meiner letzten Ehe abgeschlossen“, unterstrich der Schlagerstar.