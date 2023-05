36-Jähriger stürzte in Tirol in Gletscherspalte

Bergung per Tau aus der Spalte

Der Mann wurde in der Spalte von der Pistenrettung Sölden erstversorgt. Die Bergung wurde in weiterer Folge per Tau durch den Polizeihubschrauber durchgeführt. Der Mann wurde vom Notarzt des Rettungshubschraubers erstversorgt. Eine weitere Versorgung vom Notarztteam lehnte der 36-Jährige ab. Er wurde im Anschluss per Skidoo zur Talstation Rettenbachferner transportiert. Dort verschlimmerten sich seine Schmerzen und er wurde mit der Rettung zu einem Arzt gebracht.