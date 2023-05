Gewinnen Sie Luxus für Ihre Haut und Ihre Sinne!

Eine Verjüngungskur für die Haut: So kann man die Paraplantox-Seren bezeichnen. Damit Sie sich auch von der Qualität und Wirkung dieser Frischzellenkur aus der Flasche überzeugen können, verlosen wir ein Package von Paraplantox bestehend aus einem Haut- und Augenserum. Was diese Seren so besonders macht und welches royale Extra Sie noch gewinnen können, erfahren Sie hier.