Augenzeugen: „Sahen Bauern auf Stier einprügeln“

Drama ging weiter, obwohl Bauer schon am Boden lag

Doch damit war das Drama nicht zu Ende: „Die zweite beteiligte Person griff wieder das Tier an, das in Abwehrhaltung dastand und drosch erneut auf dessen Kopf mit einem Stock ein. Eine dritte Person näherte sich vom Hof in der Zwischenzeit. Der zweite Angreifer wurde von dem Tier ebenfalls attackiert und mehrmals durch die Luft geschleudert, mit den Hörnern weggestoßen und überrannt. Die Person, die als erstes zu Boden ging, stand in der Zwischenzeit auf und griff erneut das Tier mit dem Stock an. Wir wussten akut nicht, wie wir reagieren oder eingreifen sollten. Wir standen ca. 300 Meter entfernt. Kurz darauf trafen der Rettungswagen und ein Helikopter am Bauernhof ein.“