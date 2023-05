„Stierkampf“endete blutig: Bauer schwer verletzt

Am Montag um 11.40 Uhr wurde ein Stier von seinem Besitzer, einem 63-jährigen österreichischen Staatsbürger, erstmals im Frühjahr auf die Weide in Schwendt gelassen und als sich dieser in Richtung des Nachbarhofes bewegte, wollte ihn der Bauer mit Unterstützung seines 63-jährigen Nachbarn zurücktreiben.