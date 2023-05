Florian Nüssle: „Es liegt an den Snooker-Göttern“

Gegen den 21-jährigen Chinesen Si Jiahui warst du bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaft im „Best-of-19“-Modus schon 1:8 hinten gelegen. Dein Gegner hat nur noch zwei Frames zum Sieg benötigt und am Ende hast du das Match fast noch gedreht. Was war das für ein verrücktes Match?

Es war leider ein unglückliches Session-Drama. In der ersten Session (neun Frames werden gespielt, Anm.) habe ich mich gut gefühlt, aber durch leichte Fehler, ist das leider schnell nach hinten losgegangen. Dann stand es plötzlich 0:8 aus meiner Sicht. Es war aber nicht so, dass ich chancenlos war und das Gefühl hatte, dass ich hier untergehe, sondern ich habe die Frames leichtfertig her geschenkt. In der Abendsession (restliche Frames werden gespielt, Anm.) habe ich weiterhin an mein Spiel geglaubt, und da ist es mir dann besser gelungen, ihn unter Druck zu setzen. Ich bin in einen Lauf gekommen und habe ein ordentliches Comeback gestartet zum 7:9. Schlussendlich war die Aufgabe aber zu groß, weil er beim Stand von 1:9 aus meiner Sicht nur noch den einen Frame zum Sieg gebraucht hatte.